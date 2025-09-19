EXCLU - OM : De Zerbi accepte un projet, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Docteur en études hispaniques et spécialiste des relations entre Cuba et les États-Unis, Salim Lamrani est aussi passionné de football. Ancien collaborateur de Marcelo Bielsa, il vient de publier Le football selon Roberto De Zerbi. Pour le10sport.com, il est revenu sur la genèse de son projet et sur sa rencontre avec l’actuel entraîneur de l’OM.

Salim Lamrani n’en est pas à son premier travail universitaire ou éditorial, mais son dernier projet diffère des précédents. Ce professeur des universités, spécialiste reconnu de l’Amérique latine et des relations entre Washington et La Havane, s’est plongé dans l’univers du ballon rond pour analyser la philosophie d’un entraîneur qui ne laisse personne indifférent : Roberto De Zerbi. Dans Le football selon Roberto De Zerbi, Lamrani retrace l’itinéraire d’un coach dont la cote est montée en flèche ces dernières années, que ce soit en Italie, en Angleterre ou désormais à l’OM.

La proposition faite à De Zerbi Lorsque De Zerbi a fait le choix, surprenant pour certains, de rejoindre l’OM à l’été 2024, Lamrani a senti qu’il y avait là matière à un projet plus profond qu’une simple chronique. De là est née l’idée d’un ouvrage, pensé comme un hommage à la cohérence entre les principes de jeu et les valeurs humaines de l’entraîneur. « Lorsque Roberto De Zerbi a signé à l’Olympique de Marseille, je me suis réjoui de voir un entraîneur de ce calibre rejoindre la cité phocéenne. Il était courtisé par de grands clubs européens, qui lui offraient davantage de garanties sportives et financières, mais il a préféré la passion et les excès du Vélodrome. Ce choix du cœur m’a amené à m’intéresser à la dimension humaine du technicien italien. J’ai donc écrit quelques articles sur l’Olympique de Marseille dans la presse argentine, La Nación et Infobae, et je me suis rendu compte que le football offensif, courageux et esthétique de Roberto De Zerbi, tout comme ses principes et ses valeurs, méritaient davantage que quelques chroniques. J’ai alors pris la décision de lui consacrer un livre » a confié l’auteur lors d’un entretien exclusif au 10Sport.com.