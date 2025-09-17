Nouvelle agression à l'OM : L'annonce inattendue de Roberto De Zerbi

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Dani Carvajal a asséné un coup de tête à Geronimo Rulli en plein match. Alors que le capitaine du Real Madrid a écopé d'un carton rouge, Roberto De Zerbi a fait une annonce surprenante. En effet, le coach de l'OM a affirmé qu'il n'aurait pas expulsé Dani Carvajal, estimant que son geste n'était pas violent.

Après la violente bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Geronimo Rulli s'est fait agresser en plein match. En effet, Dani Carvajal a asséné un coup de tête au gardien de l'OM ce mardi soir, et ce, durant le choc face au Real Madrid en Ligue des Champions.

