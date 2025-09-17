Nouvelle agression à l'OM : L'annonce inattendue de Roberto De Zerbi

Ce mardi soir, Dani Carvajal a asséné un coup de tête à Geronimo Rulli en plein match. Alors que le capitaine du Real Madrid a écopé d'un carton rouge, Roberto De Zerbi a fait une annonce surprenante. En effet, le coach de l'OM a affirmé qu'il n'aurait pas expulsé Dani Carvajal, estimant que son geste n'était pas violent.
Après la violente bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Geronimo Rulli s'est fait agresser en plein match. En effet, Dani Carvajal a asséné un coup de tête au gardien de l'OM ce mardi soir, et ce, durant le choc face au Real Madrid en Ligue des Champions.
Carvajal a mis un coup de tête à Rulli
Alors que Dani Carvajal a écopé d'un carton rouge pour son vilain geste, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il n'aurait pas pris une telle décision à la place de l'arbitre. D'après le coach de l'OM, il n'y a eu aucune violence de la part du capitaine du Real Madrid envers Geronimo Rulli.
«Ce n'est pas violent»
« L'expulsion de Dani Carvajal ? Dans ce genre de situation, de tête contre tête, moi je ne mettrais pas rouge. Ce n'est pas violent. Mais c'est la règle. Pour le Real, pour nous, pour tout le monde », a jugé Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM, dans des propos rapportés par RMC Sport.