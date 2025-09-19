«Ça a été dur» : Un cadre de l’OM balance sur la bagarre !

Considéré comme l’un des pions essentiels de Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot a quitté l’OM à la fin du mercato estival, quelques jours après en être venus aux mains avec Jonathan Rowe, qui a lui aussi plié bagage. Présent face à la presse à deux jours du choc contre le PSG, Geronimo Rulli a évoqué l’incident.
Le début de saison de l’OM a été marqué par l’incident survenu dans le vestiaire dans la foulée du match à Rennes. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot en sont notamment venus aux mains, incitant la direction phocéenne à se séparer des deux joueurs, qui ont rejoint la Serie A. Présent face à la presse ce vendredi, Geronimo Rulli est revenu sur la fameuse bagarre.
« Ça a été dur, douloureux pour nous »
« Quand on perd deux partenaires, je ne suis pas content. C'est dans le passé maintenant, a confié le portier de l’OM, rapporté par RMC. Ce sont deux très belles personnes, ils ont trouvé un nouveau club. On continue à avancer. Ça a été dur, douloureux pour nous mais c'est derrière nous, on doit regarder devant. »
Longoria assume
Invité de France Inter ce lundi, Pablo Longoria avait également eu l’occasion d’évoquer l’incident. « Je n'étais pas dans les vestiaires, mais jamais dans ma vie, je n'ai vu des personnes sortir d'un vestiaire avec le visage complètement blanc, et complètement défiguré. Dans la vie, il ne faut jamais regretter quand on pense prendre la bonne décision avec de fortes convictions, expliquait le président de l’OM. C'est un joueur (Rabiot) qui nous a donné beaucoup la saison dernière et je ne change pas un mot sur ce que je pense d'Adrien. Mais le football, ce n'est pas un sport individuel. C'est un espoir collectif, et il faut prendre des bonnes décisions pour le bien de ton collectif. »