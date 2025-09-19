«Ça a été dur» : Un cadre de l’OM balance sur la bagarre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme l’un des pions essentiels de Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot a quitté l’OM à la fin du mercato estival, quelques jours après en être venus aux mains avec Jonathan Rowe, qui a lui aussi plié bagage. Présent face à la presse à deux jours du choc contre le PSG, Geronimo Rulli a évoqué l’incident.

Le début de saison de l’OM a été marqué par l’incident survenu dans le vestiaire dans la foulée du match à Rennes. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot en sont notamment venus aux mains, incitant la direction phocéenne à se séparer des deux joueurs, qui ont rejoint la Serie A. Présent face à la presse ce vendredi, Geronimo Rulli est revenu sur la fameuse bagarre.

« Ça a été dur, douloureux pour nous » « Quand on perd deux partenaires, je ne suis pas content. C'est dans le passé maintenant, a confié le portier de l’OM, rapporté par RMC. Ce sont deux très belles personnes, ils ont trouvé un nouveau club. On continue à avancer. Ça a été dur, douloureux pour nous mais c'est derrière nous, on doit regarder devant. »