L'OM trouve le successeur de Rabiot... grâce à un clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au milieu de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri, Matt O'Riley a débarqué à l'OM à la surprise générale au cours de la dernière journée du mercato estival. Une opération qui s'est bouclée en deux temps. Après un refus catégorique de Brighton, les Seagulls ont fait machine arrière pour celui qui remplace Adrien Rabiot dans le coeur du jeu à la suite d'une embrouille avec son coach.

Une joute verbale qui a viré à une bagarre physique. Voici le résumé de l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes le 15 août dernier dans le vestiaire du Roazhon Park après une défaite en supériorité numérique concédée face au Stade Rennais (0-1). Par la suite, les deux protagonistes de la bagarre ont fini par prendre la porte à l'AC Milan et à Bologne respectivement parlant.

L'OM essuie un premier revers avec O'Riley Et à en croire les informations récoltées par La Provence, Matt O'Riley est une piste qui est rapidement venue à l'esprit de Medhi Benatia. Le directeur du football de l'OM aurait été séduit par son profil extrêmement polyvalent au milieu de terrain et aurait pris son téléphone pour à la fois attirer le clan O'Riley et les dirigeants de Brighton autour d'une table pour discuter de la faisabilité de l'opération. Echec, mais pas mat pour l'Olympique de Marseille.