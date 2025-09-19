Le fils de Zidane avec deux joueurs de l'OM, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il est le plus jeune des fils de Zinedine Zidane, mais il est peut-être celui qui se rapprochera le plus de la carrière du champion du monde 1998. En effet, Elyaz Zidane a été convoqué par Bernard Diomède pour participer à la Coupe du monde U20. Il sera d'ailleurs notamment accompagné de deux joueurs de l'OM.

Sélectionneur de l'équipe de France U20, Bernard Diomède a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde qui se déroulera au Chili entre le 27 septembre et le 19 octobre. Placés dans le groupe de l'Afrique du Sud, des États-Unis et de la Nouvelle-Calédonie, les Bleuets nourrissent de belles ambitions.

Elyaz Zidane convoqué pour la Coupe du monde U20 avec deux joueurs de l'OM Pour cette occasion, un nom bien connu du football mondial apparaît sur la liste de Bernard Diomède puisque Elyaz Zidane, le plus jeune fils du Ballon d'Or 1998 a été sélectionné. Le joueur du Bétis sera notamment aux côtés deux joueurs de l'OM à savoir Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi, mais Robonio Vaz, absent de la liste.