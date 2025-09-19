Le fils de Zidane avec deux joueurs de l'OM, c'est officiel !

Il est le plus jeune des fils de Zinedine Zidane, mais il est peut-être celui qui se rapprochera le plus de la carrière du champion du monde 1998. En effet, Elyaz Zidane a été convoqué par Bernard Diomède pour participer à la Coupe du monde U20. Il sera d'ailleurs notamment accompagné de deux joueurs de l'OM.
Sélectionneur de l'équipe de France U20, Bernard Diomède a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde qui se déroulera au Chili entre le 27 septembre et le 19 octobre. Placés dans le groupe de l'Afrique du Sud, des États-Unis et de la Nouvelle-Calédonie, les Bleuets nourrissent de belles ambitions.
Elyaz Zidane convoqué pour la Coupe du monde U20 avec deux joueurs de l'OM
Pour cette occasion, un nom bien connu du football mondial apparaît sur la liste de Bernard Diomède puisque Elyaz Zidane, le plus jeune fils du Ballon d'Or 1998 a été sélectionné. Le joueur du Bétis sera notamment aux côtés deux joueurs de l'OM à savoir Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi, mais Robonio Vaz, absent de la liste.
La liste de l'équipe de France U20
Gardiens : Justin Bengui Joao (RWDM Bruxelles/BEL), Lisandru Olmeta (Bastia), Tao Paradowski (Pau).
Défenseurs : Steven Baseya (Alverca/POR), Anthony Bermont (Lens), Gady-Pierre Beyuku (Modène/ITA), Justin Bourgault (Brest), Noham Kamara (Paris-SG), Bradel Kiwa (Monaco), Elyaz Zidane (Betis Séville/ESP).
Milieux : Mayssam Benama (Annecy), Andréa Le Borgne (Côme/ITA), Rabby Nzingoula (Strasbourg), Fodé Sylla (Lens), Ilane Touré (Monaco).
Attaquants : Darryl Bakola (Marseille), Gabin Bernardeau (Nice), Lucas Michal (Monaco), Tadjidine Mmadi (Marseille), Quentin Ndjantou (Paris-SG), Djylian N'Guessan (Saint-Étienne).