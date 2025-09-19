Un nouveau scandale est dénoncé à l'OM !

Pour son premier match de Ligue des champions cette saison, l'OM a fini par s'incliner face au Real Madrid dans un match où il a longtemps offert une belle résistance (2-1). Mais le deuxième penalty sifflé en faveur des Merengue laisse des traces puisque de nombreux observateurs sont d'accord pour dire qu'il n'aurait pas dû être sifflé. Jamie Carragher, ancienne légende de Liverpool, n'a pas caché sa colère.
Malgré ses difficultés défensives, l'OM a bien résisté face au Real Madrid avant de concéder deux penaltys, transformés par Kylian Mbappé. Mais c'est le deuxième qui pose problème puisque Facundo Medina est coupable d'une faute de main dans la surface malgré lui. Il n'en fallait pas plus aux supporters marseillais pour être scandalisés par la situation, tout comme Jamie Carragher.
« C'est l'un des penaltys les plus scandaleux jamais vus »
Consultant pour CBS Sports, Jamie Carragher est donc revenu sur cette fameuse action litigieuse. Pour l'ancien défenseur, le geste de Facundo Medina n'avait clairement pas lieu d'être sanctionné. « Le bras de Medina est collé à son corps. Que pouvait-il faire ? C’est l’un des meilleurs gestes défensifs que j’aie vus, et ça finit en penalty. Incroyable. Il n’y a aucune intention de jouer le ballon de la main, c’est une décision qui gâche complètement la prestation marseillaise. C'est l'un des penaltys les plus scandaleux jamais vus à ce niveau » affirme-t-il même.
3 défaites en 5 matches pour l'OM
Auteur d'un gros mercato et d'une préparation estivale alléchante, l'OM réalise toutefois un début de saison mitigé après un mois de compétition. Le club a donc perdu 3 matches sur 5 et la frustration est d'autant plus grande parce que le Real Madrid était réduit à 10 après l'expulsion de Dani Carvajal. Avant leur prochain rendez-vous en Ligue des champions face à l'Ajax, les hommes de Roberto De Zerbi devront défier le PSG dimanche en Ligue 1.