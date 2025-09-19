Transfert au Real Madrid : L'OM prépare un coup surprise

L’été n’a pas été un long fleuve tranquille pour l’Olympique de Marseille, qui a une nouvelle fois beaucoup changé. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient aimé faire plus et notamment offrir un renfort de taille à Roberto De Zerbi, avec notamment l’échec Dani Ceballos, qui est finalement resté au Real Madrid.
Le clash avec Adrien Rabiot a changé les plans. Véritable leader de l’équipe, l’international français a été placé sur la liste des transferts et a fini par quitter l’OM, laissant un trou béant derrière lui. Et si Arthur Vermeeren ainsi que Matt O’Riley sont arrivés, à Marseille on aurait bien aimé boucler un autre coup.
« On était vraiment intéressés, vraiment, mais bon... »
Le rêve pour tourner la page Rabiot semblait en effet être Dani Ceballos, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais alors qu’un accord était annoncé, l’Espagnol a finalement tourné le dos à l’OM. « Ce sont des situations de mercato, tout peut rapidement bouger. On était vraiment intéressés, vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club » avait expliqué le président Longoria, à la fin du mercato. « Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté ».
L’OM prêt à retenter sa chance avec Ceballos ?
Le milieu de terrain est resté au Real Madrid, où Xabi Alonso semblait pouvoir lui offrir un temps de jeu conséquent. Pourtant, après quatre journées de Liga il n’a cumulé que 90 minutes de jeu au total, avec une seule titularisation lors du dernier match face à la Real Sociedad (1-2). Une situation qui ne semble pas avoir échappé à l’OM ! D’après les informations de TuttoJuve.com, à Marseille on garderait toujours un œil sur Dani Ceballos, qui reste très apprécié par Roberto De Zerbi. Ainsi, une nouvelle tentative pourrait être faite au mercato hivernal, qui ouvrira ses portes en janvier.