Transfert au Real Madrid : L'OM prépare un coup surprise

Axel Cornic

L’été n’a pas été un long fleuve tranquille pour l’Olympique de Marseille, qui a une nouvelle fois beaucoup changé. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient aimé faire plus et notamment offrir un renfort de taille à Roberto De Zerbi, avec notamment l’échec Dani Ceballos, qui est finalement resté au Real Madrid.

Le clash avec Adrien Rabiot a changé les plans. Véritable leader de l’équipe, l’international français a été placé sur la liste des transferts et a fini par quitter l’OM, laissant un trou béant derrière lui. Et si Arthur Vermeeren ainsi que Matt O’Riley sont arrivés, à Marseille on aurait bien aimé boucler un autre coup.

« On était vraiment intéressés, vraiment, mais bon... » Le rêve pour tourner la page Rabiot semblait en effet être Dani Ceballos, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais alors qu’un accord était annoncé, l’Espagnol a finalement tourné le dos à l’OM. « Ce sont des situations de mercato, tout peut rapidement bouger. On était vraiment intéressés, vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club » avait expliqué le président Longoria, à la fin du mercato. « Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté ».