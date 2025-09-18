Un «super joueur» veut signer au PSG : Luis Enrique dit non !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le mercato a été très peu animé du côté du PSG qui s'est contenté de l'arrivée de trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et pourtant, Maghnes Akliouche semblait très chaud à l'idée de signer à Paris, mais Luis Enrique n'était visiblement pas intéressé par cette signature.

Durant le mercato estival, le PSG s'est montré particulièrement discret, se contentant de miser sur Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Néanmoins, le nom de Maghnes Akliouche a également circulé avec insistance du côté du PSG. Mais selon le journaliste du Parisien Dominique Séverac, c'est surtout le joueur de l'AS Monaco qui voulait venir à Paris.

Akliouche voulait signer au PSG « Il est beaucoup trop tôt pour connaître les intentions parisiennes cet hiver. Cela dépendra des blessés et des opportunités de marché. Concernant Akliouche, répétons pour la 1000e fois que c'est lui qui voulait venir au PSG et non l'inverse », révèle-t-il dans une session de Questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.