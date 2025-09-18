C'est terminé au PSG : Après la séparation, une star lui déclare sa flamme !

Gianluigi Donnarumma n'aura tenu que deux saisons sous les ordres de Luis Enrique. Et ce, bien que le portier italien ait été un élément indissociable au sacre du PSG en Ligue des champions lors de l'exercice précédent. Le coach l'a poussé vers la sortie, mais Pep Guardiola l'accueille à bras ouverts pour un long moment à Manchester City.
Quatre années au PSG pour de multiples trophées ainsi que le Saint-Graal de la Ligue des champions. Voici le palmarès de Gianluigi Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain. Le champion d'Europe avec l'Italie en 2021 et avec le club de la capitale en 2025 a pour autant été poussé vers la sortie, sous décision de Luis Enrique.
«Nous avons toujours eu des gardiens incroyables»
L'entraîneur du Paris Saint-Germain a pris la décision de tout miser sur Lucas Chevalier, gardien remplaçant de Mike Maignan en équipe de France aux caractéristiques techniques différentes de celles de Gianluigi Donnarumma notamment au niveau du jeu de pied. Manchester City a récupéré celui qui est surnommé « Gigio » pour la somme de 30M€. De quoi faire ressentir de la joie à Pep Guardiola. « Au cours de la dernière décennie, nous avons toujours eu des gardiens incroyables ».
«Gigio arrive à 26 ans pour beaucoup d'années»
En conférence de presse d'avant-match contre le Napoli en Ligue des champions ce jeudi, l'entraîneur de Manchester City affirme que Gianluigi Donnarumma, qui dispose d'un contrat de mariage jusqu'en 2030 chez les Skyblues, est là pour de nombreuses années. « Gigio arrive à 26 ans pour beaucoup d'années et il est bien sûr un gardien de haut niveau ».