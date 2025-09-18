C'est terminé au PSG : Après la séparation, une star lui déclare sa flamme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Gianluigi Donnarumma n'aura tenu que deux saisons sous les ordres de Luis Enrique. Et ce, bien que le portier italien ait été un élément indissociable au sacre du PSG en Ligue des champions lors de l'exercice précédent. Le coach l'a poussé vers la sortie, mais Pep Guardiola l'accueille à bras ouverts pour un long moment à Manchester City.

Quatre années au PSG pour de multiples trophées ainsi que le Saint-Graal de la Ligue des champions. Voici le palmarès de Gianluigi Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain. Le champion d'Europe avec l'Italie en 2021 et avec le club de la capitale en 2025 a pour autant été poussé vers la sortie, sous décision de Luis Enrique.

«Nous avons toujours eu des gardiens incroyables» L'entraîneur du Paris Saint-Germain a pris la décision de tout miser sur Lucas Chevalier, gardien remplaçant de Mike Maignan en équipe de France aux caractéristiques techniques différentes de celles de Gianluigi Donnarumma notamment au niveau du jeu de pied. Manchester City a récupéré celui qui est surnommé « Gigio » pour la somme de 30M€. De quoi faire ressentir de la joie à Pep Guardiola. « Au cours de la dernière décennie, nous avons toujours eu des gardiens incroyables ».