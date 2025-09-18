Signature au PSG : Il annonce un projet historique pour 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Chevalier, fraîchement arrivé au PSG, ne cache pas son ambition : viser un nouveau titre européen. Après une première réussie en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (4-0) , le gardien exprime sa confiance en l’équipe parisienne, déterminée à répéter l’exploit historique de la saison dernière.

Cet été, le PSG a privilégié la stabilité dans la foulée de son succès européen en Ligue des champions. Seuls trois renforts ont ainsi posé leurs valises dans la capitale, dont Lucas Chevalier, arrivé pour succéder à Gianluigi Donnarumma. Ambitieux, l’ancien gardien lillois, recruté pour 40M€ hors bonus, a reconnu après sa première européenne sous le maillot du PSG que son nouveau club était parti en quête d’un second sacre consécutif, et historique.

« On voulait montrer d'entrée que le niveau serait le même. En espérant que la finalité soit la même » « Envoyer un message ? C'était le but, a reconnu Lucas Chevalier après l’entrée en lice réussie du PSG face à l’Atalanta Bergame (4-0) mercredi soir. On est champions en titre. On voulait montrer d'entrée que le niveau serait le même. En espérant que la finalité soit la même. L'Atalanta a été étouffée les dix premières minutes c'est forcément un gros signal. Un signal que l'équipe est motivée. »