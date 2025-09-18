Il pense à l’OM avant de signer au PSG : son vœu bientôt exaucé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Chevalier, fraîchement recruté par le PSG pour succéder à Gianluigi Donnarumma, se prépare à vivre son premier Classique face à l'OM. Après une entrée en matière réussie en Ligue des champions, l’ancien gardien du LOSC, ne cache pas son enthousiasme avant d’aller au Vélodrome, un rendez-vous auquel il pense depuis longtemps...

Recruté pour 40M€ par le PSG cet été (55M€ bonus compris), Lucas Chevalier a la lourde responsabilité de remplacer dans les cages Gianluigi Donnarumma, grand artisan du sacre européen la saison dernière. Ce mercredi, l’ancien du LOSC retrouvait la Ligue des champions, cette fois-ci sous le maillot parisien. Une première réussie, avec une large victoire face à l’Atalanta Bergame (4-0) à la clé.

« Quand je regardais le Classique, je me disais que ça devait être pas mal d'en jouer » Désormais, les joueurs de Luis Enrique ont les yeux rivés vers le Vélodrome, théâtre du premier Classique de la saison entre l’OM et le PSG. Lucas Chevalier ne cachait pas son impatience mercredi soir. « J'ai hâte, j'ai connu ces matches avec Lille. Mais quand je regardais le Classique, je me disais que ça devait être pas mal d'en jouer », a reconnu le portier du PSG, rapporté par L’Équipe.