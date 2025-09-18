PSG : Le calvaire continue, Luis Enrique se prépare au pire ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Récemment, à chaque rencontre, Luis Enrique témoigne de blessures contractées par ses joueurs sur le terrain. Après Lucas Beraldo, Kang-in Lee et Khvicha Kvaratskhelia contre Lens, c'est Joao Neves qui n'a pas pu terminer la partie lors de la réception de l'Atalanta. Le coach du PSG a donné des nouvelles de son joyau portugais.

Ousmane Dembélé blessé aux ischios-jambiers et Désiré Doué au mollet de la jambe droite. Deux blessures contractées pendant la trêve internationale avec l'équipe de France au mois de septembre. Depuis, Lucas Beraldo a été touché à une cheville dimanche dernier lors de la victoire parisienne face au RC Lens (2-0). Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee étaient tous deux sortis sur blessures. Pour autant, ils ont pu répondre présents pour l'entrée en lice du PSG contre l'Atalanta pour cette nouvelle saison régulière de Ligue des champions (4-0).

Luis Enrique laisse planer le doute sur Joao Neves Toutefois, peu avant l'heure de jeu, Joao Neves a connu le même sort que les noms cités ci-dessus. Grimaçant, le milieu de terrain portugais de 20 ans a pris le chemin des vestiaires, remplacé par le dernier buteur de la soirée Gonçalo Ramos. Dans quel état se trouve Joao Neves ? Luis Enrique a été interrogé sur la question ce mercredi soir par les médias.