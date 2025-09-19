OM : La recette miracle de De Zerbi dévoilée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Salim Lamrani, universitaire et passionné de football, a passé près d’un an à observer Roberto De Zerbi à l’OM. Dans son livre Le football selon Roberto De Zerbi, il raconte un entraîneur hors normes, mêlant exigence tactique, fidélité à ses valeurs et volonté de produire un jeu offensif et spectaculaire qui marque joueurs et supporters.

Pendant près d’un an, Salim Lamrani a suivi Roberto De Zerbi au quotidien, assistant à ses entraînements, ses briefings tactiques et ses échanges avec les joueurs et le staff de l’OM. Cette immersion lui a permis de découvrir un entraîneur passionné, exigeant et profondément attaché à ses principes.

Le style Roberto de Zerbi expliqué Dans son livre intitulé Le football selon Roberto de Zerbi, Lamrani a tenté d’expliquer le style Roberto de Zerbi. Un football qui repose sur trois piliers indissociables : principes, valeurs et émotions.