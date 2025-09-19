OM : La recette miracle de De Zerbi dévoilée !

Salim Lamrani, universitaire et passionné de football, a passé près d’un an à observer Roberto De Zerbi à l’OM. Dans son livre Le football selon Roberto De Zerbi, il raconte un entraîneur hors normes, mêlant exigence tactique, fidélité à ses valeurs et volonté de produire un jeu offensif et spectaculaire qui marque joueurs et supporters.
Pendant près d’un an, Salim Lamrani a suivi Roberto De Zerbi au quotidien, assistant à ses entraînements, ses briefings tactiques et ses échanges avec les joueurs et le staff de l’OM. Cette immersion lui a permis de découvrir un entraîneur passionné, exigeant et profondément attaché à ses principes.
Le style Roberto de Zerbi expliqué
Dans son livre intitulé Le football selon Roberto de Zerbi, Lamrani a tenté d’expliquer le style Roberto de Zerbi. Un football qui repose sur trois piliers indissociables : principes, valeurs et émotions.
« Le football de Roberto De Zerbi se structure autour de trois éléments : principes, valeurs et émotions. Ses principes – possession, relance courte, sorties de balle travaillées, ligne haute, pressing immédiat – ne sont jamais négociables. Pour pouvoir les appliquer, il faut certaines valeurs : courage, esprit de sacrifice, solidarité, générosité. Enfin, ce que l’on retient d’un match, au-delà du résultat, ce sont les émotions. Le football protagoniste, offensif et esthétique de l’entraîneur italien marque les esprits et remplit de fierté les supporters » a-t-il expliqué lors d’un entretien au 10Sport.com.