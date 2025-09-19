PSG : Kvarastkhlia à Marseille, c'est déjà la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, l'OM recevra le PSG pour un Classique déjà très attendu. Un temps incertain, Khvicha Kvaratskhelia sera finalement bien présent pour ce choc et a démontré mercredi contre l'Atalanta qu'il était bien en forme. Le Géorgien sera normalement opposé à Emerson Palmieri, ce qui ne rassure pas un ancien joueur de l'OM.

Arrivé dans les dernières heures du mercato à l'OM, Emerson Palmieri était titulaire contre le Real Madrid et pourrait donc de nouveau l'être dimanche pour la venue du PSG au Vélodrome. Le latéral italien aura donc la lourde tâche de défendre contre Khvicha Kvaratskhelia, qui a réalisé un excellent match contre l'Atalanta mercredi. Ce qui n'est pas de nature à rassurer l'ancien Marseillais Fabien Laurenti.

Emerson face à Kvaratskhelia, «cela risque d’être compliqué» « Cela risque d’être compliqué, d’autant plus qu’il n’a pas joué depuis longtemps, prédit Laurenti. Quand tu disputes 78 minutes à haute intensité, ça risque de piquer en rejouant aussi vite derrière. En plus, le PSG a des clients sur les ailes. Emerson pourrait un peu piocher. Mais s’il reste à ce niveau, ce serait une bonne pioche », explique-t-il dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre en rappelant toutefois qu'il avait été performant contre le Real Madrid.