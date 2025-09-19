Kylian Mbappé, le grand changement !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a donné le 9 de Mbappé à Endrick Comme le rapporte AS, ce changement majeur acté par le Real Madrid s’inscrit dans une logique de confiance. En héritant du 9 de Kylian Mbappé, qui n’est pas un numéro comme les autres, Endrick a vu la Casa Blanca lui faire savoir qu’elle comptait sur lui. Les dirigeants madrilènes estiment toujours le jeune international auriverde destiné à faire de grandes choses.