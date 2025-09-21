Kylian Mbappé : Un coup parfait est annoncé en Espagne !

On n’arrête plus Kylian Mbappé. Déjà auteur d’un doublé mardi soir face à l’OM en Ligue des Champions, le numéro 10 du Real Madrid a de nouveau marqué ce samedi contre l’Espanyol Barcelone (2-0). Xabi Alonso lui, semble avoir réellement apprécié la prestation du Français, devenu son leader d’attaque.
Kylian Mbappé sur une excellente lancée. L’attaquant français réalise un très bon début de saison à la fois avec le Real Madrid et l’équipe de France. Le Bondynois, qui s’est déjà distingué cette semaine avec un doublé sur penalty face à l’OM, a récidivé en championnat ce samedi.
Mbappé marque encore
Auteur du deuxième but du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone d’une superbe frappe à l’entrée de la surface, le phénomène de 26 ans marche sur l’eau. Élu meilleur joueur de la rencontre, Mbappé fait le bonheur de son entraîneur Xabi Alonso, qui s’est exprimé à son sujet à l’issue du match.
« Il connaît parfaitement son rôle »
« Mbappé a une telle compréhension du football. Il connaît parfaitement son rôle et comprend ce que j'attends de lui. Aujourd'hui, il a joué comme deuxième attaquant, pas comme un pur 9, et il l'a fait parfaitement », a ainsi confié l’entraîneur espagnol en conférence de presse d’après-match. De bon augure pour la suite de la saison de Mbappé.