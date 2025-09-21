Kylian Mbappé : Un coup parfait est annoncé en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

On n’arrête plus Kylian Mbappé. Déjà auteur d’un doublé mardi soir face à l’OM en Ligue des Champions, le numéro 10 du Real Madrid a de nouveau marqué ce samedi contre l’Espanyol Barcelone (2-0). Xabi Alonso lui, semble avoir réellement apprécié la prestation du Français, devenu son leader d’attaque.

Kylian Mbappé sur une excellente lancée. L’attaquant français réalise un très bon début de saison à la fois avec le Real Madrid et l’équipe de France. Le Bondynois, qui s’est déjà distingué cette semaine avec un doublé sur penalty face à l’OM, a récidivé en championnat ce samedi.

Mbappé marque encore Auteur du deuxième but du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone d’une superbe frappe à l’entrée de la surface, le phénomène de 26 ans marche sur l’eau. Élu meilleur joueur de la rencontre, Mbappé fait le bonheur de son entraîneur Xabi Alonso, qui s’est exprimé à son sujet à l’issue du match.