Zidane, son coup de foudre en pleine Coupe du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Invité surprise de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2006 alors qu'il sortait d'une grosse saison avec l'OM, Franck Ribéry a été le grand coup de foudre amical de Zinedine Zidane durant cette compétition. Et l'ancien capitaine des Bleus se livre sans détour sur son amitié avec Ribéry.

Juste avant de mettre un terme à sa carrière de joueur, Zinedine Zidane avait fait une belle découverte durant la Coupe du Monde 2006 en Allemagne avec la rencontre de Franck Ribéry. Ce dernier, appelé un peu à la surprise générale par Raymond Domenech pour disputer le Mondial en Allemagne, s'est tout de suite noué d'amitié avec Zidane dans ce qu'on peut appeler un coup de foudre amical comme l'a expliqué l'ancien numéro 10 dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022.

« Ribéry avec Jacques Chirac, c’est énorme » Zinedine Zidane se livre notamment sur l'incroyable ambiance qui régnait dans le groupe cet été-là, notamment grâce à Ribéry : « Moi, monter sur une table et danser, il faut vraiment que ce soit exceptionnel ! Dès qu’il y a deux personnes, je ne peux plus le faire… Alors devant quarante, il faut vraiment que ce soit l’euphorie. Quand on revoit les images qui sont sorties, on voit l’ambiance entre nous. C’est la magie. (Franck) Ribéry avec Jacques Chirac, c’est énorme ! Franck apostrophait le président comme si c’était un copain du quartier. On a rigolé. Je n’y croyais pas à côté ! », explique-t-il.