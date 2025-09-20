1 milliard d’euros : Un transfert légendaire provoqué par Mbappé ?

Il n’a fallu qu’une seule saison à Kylian Mbappé pour s’imposer comme un leader au Real Madrid. Son arrivée chez les Merengue semble toutefois avoir relégué Vinicius Jr au second plan. Le Brésilien serait d’ailleurs préoccupé par sa situation, et pourrait envisager un départ si les négociations pour sa prolongation n’aboutissent à rien.
En à peine seule saison, Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord au Real Madrid. Auteur de 44 buts lors de l’exercice 2024-2025, l’attaquant de 26 ans s’est imposé comme un véritable leader chez les Merengue. Le capitaine de l’équipe de France a d’ailleurs entamé idéalement la nouvelle saison, avec six réalisations en cinq rencontres.
Vinicius Jr relégué au second plan par Xabi Alonso ?
Son arrivée au Real Madrid semble toutefois avoir relégué un certain Vinicius Jr au second plan. Le Brésilien a perdu son statut indiscutable chez les Merengue. Xabi Alonso l’a même récemment rétrogradé sur le banc, comme contre l’OM en Ligue des champions. Et l’ailier de 25 ans commencerait à s’inquiéter de sa situation.
Le Real Madrid n'écarte pas l'éventualité d'un transfert
Comme le rapporte AS, Vinicius Jr serait préoccupé par les décisions du début de saison, bien qu’il ait accepté son nouveau statut après l’arrivée de Kylian Mbappé. De son côté, le Real Madrid jouerait la montre pour sa prolongation. Les dirigeants madrilènes se monteraient patients, afin d’être sûrs de prendre la bonne décision. Un transfert ne serait cependant pas à exclure si jamais les négociations pour son nouveau contrat n’aboutissent à rien. Vinicius Jr pourrait ainsi être au coeur d’une opération légendaire dans quelques mois, sa clause libératoire étant fixée à 1 milliard d’euros. À suivre...