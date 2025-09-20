1 milliard d’euros : Un transfert légendaire provoqué par Mbappé ?

Pierrick Levallet

Il n’a fallu qu’une seule saison à Kylian Mbappé pour s’imposer comme un leader au Real Madrid. Son arrivée chez les Merengue semble toutefois avoir relégué Vinicius Jr au second plan. Le Brésilien serait d’ailleurs préoccupé par sa situation, et pourrait envisager un départ si les négociations pour sa prolongation n’aboutissent à rien.

En à peine seule saison, Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord au Real Madrid. Auteur de 44 buts lors de l’exercice 2024-2025, l’attaquant de 26 ans s’est imposé comme un véritable leader chez les Merengue. Le capitaine de l’équipe de France a d’ailleurs entamé idéalement la nouvelle saison, avec six réalisations en cinq rencontres.

Vinicius Jr relégué au second plan par Xabi Alonso ? Son arrivée au Real Madrid semble toutefois avoir relégué un certain Vinicius Jr au second plan. Le Brésilien a perdu son statut indiscutable chez les Merengue. Xabi Alonso l’a même récemment rétrogradé sur le banc, comme contre l’OM en Ligue des champions. Et l’ailier de 25 ans commencerait à s’inquiéter de sa situation.