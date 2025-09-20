PSG - Mercato de folie à l’OM : Luis Enrique répond cash !

Pierrick Levallet

Après avoir largement battu l’Atalanta pour son premier match de Ligue des champions, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM ce dimanche. L’équipe de Roberto De Zerbi est très différente de la saison passée, les dirigeants olympiens ayant fait quelques folies sur le mercato. Luis Enrique s’est cependant montré très clair sur le sujet.

Ce mercredi, le PSG a parfaitement entamé sa campagne de Ligue des champions en battant l’Atalanta (4-0). Désormais, le club de la capitale est tourné vers son déplacement de ce dimanche sur la pelouse de l’OM. Les Rouge-et-Bleu vont toutefois affronter une équipe très différente de la saison passée.

Adversaire du PSG, l'OM a a réalisé un mercato de folie En effet, l’OM s’est montré particulièrement actif sur le mercato cet été. Le club phocéen a presque entièrement changé son onze de départ en recrutant des joueurs tels que Pierre-Emerick Aubameyang, Benjamin Pavard, Angel Gomes ou encore l’ancien du PSG Timothy Weah. Luis Enrique s’est néanmoins montré très clair concernant la métamorphose de l’OM.