Transferts : Il quitte l’OM et réalise un coup historique !

Un an après son départ de Marseille, Iliman Ndiaye s'est parfaitement intégré à Everton. L'attaquant de 25 ans brille en ce moment et il a marqué l'histoire du club récemment en réussissant à inscrire le dernier but à Goodison Park, là où Everton évoluait à domicile avant, et le premier dans le nouveau stade. Une performance qui fera date.

Parti de l'OM pour environ 20M€, Iliman Ndiaye a su se relancer avec succès à Everton. L'international sénégalais était très en vue avant le match contre Liverpool ce samedi et pour cause : sa forme actuelle fait plaisir à voir. La structure anglaise est l'une des plus historiques en Angleterre puisqu'Everton évolue en première division depuis 72 ans, du jamais vu.

« Mon objectif, c'était de marquer l'histoire du club » Très bien intégré à sa nouvelle équipe, Iliman Ndiaye s'est confié sur ses intentions à Everton. Il ne s'attendait pas à réaliser un coup aussi historique. Le 18 mai dernier, c'est lui qui a inscrit le dernier but d'Everton dans l'antre du Goodison Park. Puis ce stade a été remplacé par le Hill Dickinson Stadium et Everton a disputé sa première rencontre officielle le 24 août dernier. Et là encore, c'est Iliman Ndiaye qui a inscrit le premier but. Une performance qui restera dans les mémoires. « Je ne réalise pas encore très bien ce que représentent ces buts. Mais, Idrissa Gueye (son coéquipier en club et en sélection) n'arrête pas de me dire : "Tu te rends compte de ce que tu as fait ? C'est dingue, mec" (il rit)... En tout cas, en arrivant ici, mon objectif, c'était de marquer l'histoire du club » explique-t-il à L'Equipe.