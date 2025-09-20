OM - Transfert à 15M€ : Un gros clash éclate !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, le courant ne passe plus entre Pablo Longoria et Waldemar Kita. Il y aurait plusieurs raisons derrière ces tensions. L’une d’elles résiderait dans le transfert avorté de Mathis Abline. Le FC Nantes aurait en effet peu apprécié la manière de fonctionner de l’OM pour recruter l’attaquant de 22 ans.

Mathis Abline à l'origine du clash entre l'OM et le FC Nantes ? Comme le rapporte L’Equipe, la situation entre Waldemar Kita et Pablo Longoria se serait envenimée en partie à cause du transfert avorté de Mathis Abline. L’OM aurait essayé de séduire les représentants de l’attaquant de 22 ans en proposant un salaire alléchant au joueur tout en tenant des propos peu cordiaux concernant la famille Kita. Le club phocéen se serait ensuite présenté devant le FC Nantes en décrétant que Mathis Abline valait 15M€.