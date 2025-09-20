Mercato : Il signe à l'OM et vit une grande histoire d'amour !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors de l'été 2001, Daniel Van Buyten a fait ses valises lors du mercato hivernal 2004. Poussé vers la sortie par le direction phocéenne, le Belge a rejoint Manchester City, avant de migrer vers l'Allemagne, du côté d'Hambourg, puis du Bayern. Marqué par son passage à Marseille, l'ancien défenseur central est toujours un grand amoureux de l'OM.

Tombé sous le charme de Daniel Van Buyten, l'OM a offert un chèque d'environ 11,5M€ au Standard lors de l'été 2001. Une proposition qui a fait mouche. Deux ans et demi plus tard, le club marseillais a décidé de se séparer du défenseur central belge. Contraint de partir, Daniel Van Buyten a signé à Manchester City, avant de tenter une aventure en Allemagne : à Hambourg, puis au Bayern.

«C'est magique quand tu remportes des matches avec ce maillot» Lors d'un entretien accordé à Eurosport, Daniel Van Buyten est revenu sur son passage à l'OM. Si le club olympien l'a éjecté à l'hiver 2004, il reste tout de même très attaché à son ancienne équipe. « Que gardez-vous de vos années à l'OM ? Quand j'arrive à Marseille en 2001, il n'y a pas beaucoup de joueurs belges qui évoluent à l'étranger. En dehors de ça, j'ai vécu une période exceptionnelle à Marseille car mes parents, qui n'étaient jamais partis en vacances, ont pu me rendre visite dans le sud de la France. Pour moi, c'était spécial. Et il y avait aussi cette ferveur au stade. Marseille représente tout ce que j'aime. Petit, j'avais des maillots de l'OM. J'adorais Basile Boli, Chris Waddle, Abedi Pelé et beaucoup d'autres. Raymond Goethals évidemment, c'était une fierté pour nous en Belgique », a confié le Belge, avant d'en rajouter une couche.