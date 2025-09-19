OM – Greenwood : Le coup de pression en public !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 l'an dernier avec 21 réalisations, soit autant qu'Ousmane Dembélé, Mason Greenwood est un élément important dans l'effectif de l'OM. L'Anglais n'a pas pu faire la différence contre le Real Madrid, lui qui semble avoir le potentiel pour briller en Europe. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a été plutôt clair sur ses intentions avec son attaquant.

Grosse recrue du mercato estival de l'an dernier, Mason Greenwood semble se plaire à Marseille. L'Anglais trouve régulièrement le chemin des filets mais Roberto De Zerbi aimerait lui faire passer un cap. Le match face au Real Madrid montre que l'OM a des ambitions à faire valoir en Ligue des champions. La progression de Mason Greenwood sera peut-être l'une des clés.

« Je m'attends de sa part qu'il devienne un joueur total » A bientôt 24 ans, Mason Greenwood est une valeur sûre à Marseille et semble avoir les capacités pour briller en Europe d'après Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien a des idées concernant son joueur. « Je m'attends de sa part qu'il devienne un joueur total, comme les plus grands joueurs en Europe. Hier j'ai vu un peu de Newcastle-Barcelone, j'ai vu Raphinha qui pressait tout le monde les 20 dernières minutes, avec une détermination incroyable. Je vois aussi Mbappé à Madrid, Dembélé aussi » déclare-t-il en conférence de presse à deux jours du choc face au PSG.