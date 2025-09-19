De l'OM au RC Lens : Le transfert qui inquiète...

Ce fut l'une des premières recrues estivales de l'OM. En effet, le club phocéen a obtenu le prêt avec option d'achat de Facundo Medina qui débarque en provenance du RC Lens. Un coup dur pour les Sang-et-Or qui perdent un joueur majeur comme le regrette Adrien Thomasson.
Comme de nombreux clubs français, le RC Lens s'est retrouvé en difficulté sur le plan économique et a donc été contraint de se séparer de plusieurs joueurs majeurs tels que Facundo Medina, Neil El Aynaoui et Andy Diouf. Le défenseur argentin s'est notamment engagé avec l'OM en tout début de mercato, un transfert qui a inquiété Adrien Thomasson.
Le départ de Medina a laissé des traces au RC Lens
« Nous nous sommes posé des questions, car nous avons perdu des joueurs importants, qu'ils soient jeunes ou expérimentés », reconnaît le milieu de terrain du RC Lens dans une interview accordée à Get French Football News, avant de poursuivre.
«Nous nous sommes posé des questions»
« Naturellement, nous voulons être compétitifs, nous voulons être ambitieux, alors nous nous sommes demandé comment allait se dérouler cette saison et si les joueurs qui remplaçaient ceux qui étaient partis seraient du même niveau. Et dans ce sens, le club a bien travaillé, car nous avons une équipe compétitive qui, selon moi, est meilleure que l'année dernière », ajoute Adrien Thomasson.