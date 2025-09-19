De l'OM au RC Lens : Le transfert qui inquiète...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce fut l'une des premières recrues estivales de l'OM. En effet, le club phocéen a obtenu le prêt avec option d'achat de Facundo Medina qui débarque en provenance du RC Lens. Un coup dur pour les Sang-et-Or qui perdent un joueur majeur comme le regrette Adrien Thomasson.

Comme de nombreux clubs français, le RC Lens s'est retrouvé en difficulté sur le plan économique et a donc été contraint de se séparer de plusieurs joueurs majeurs tels que Facundo Medina, Neil El Aynaoui et Andy Diouf. Le défenseur argentin s'est notamment engagé avec l'OM en tout début de mercato, un transfert qui a inquiété Adrien Thomasson.

Le départ de Medina a laissé des traces au RC Lens « Nous nous sommes posé des questions, car nous avons perdu des joueurs importants, qu'ils soient jeunes ou expérimentés », reconnaît le milieu de terrain du RC Lens dans une interview accordée à Get French Football News, avant de poursuivre.