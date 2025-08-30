Mercato : Thauvin à l’OM, il a craqué après le clash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par le LOSC, Florian Thauvin n’aura finalement jamais porté le maillot des Dogues. En effet, à l’été 2013, l’international français était parti au bras de fer pour obtenir son transfert à l’OM. Thauvin avait alors obtenu gain de cause. Il faut dire que la direction de Lille avait finalement renoncer à le garder après avoir pourtant tout fait pour le retenir.

Ayant signé avec le LOSC en janvier 2013, Florian Thauvin avait fini la saison à Bastia. Censé donc évoluer avec les Dogues la saison suivante, celui qui a été par la suite champion du monde en 2018 a finalement revu ses plans à l’été. En effet, Thauvin est parti au clash avec la direction de Lille pour être transféré à l'OM. Et finalement, sans jamais avoir joué pour le LOSC, il a rejoint Marseille au terme d’un incroyable feuilleton.

« Je suis tombé sur un joueur à fort caractère, mal entouré » Directeur sportif du LOSC à l’époque, Frédéric Paquet s’est d’ailleurs remémoré ce feuilleton Florian Thauvin. Ainsi, dans des propos accordés à L’Equipe, il a expliqué : « La discussion permet toujours de trouver un compromis. Pas avec Florian Thauvin ? De mémoire, c’est la seule fois où ça s’est passé comme ça. Je suis tombé sur un joueur à fort caractère, mal entouré de mon point de vue ».