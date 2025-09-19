Transfert à 42M€ : Un gros joueur étranger interpelle l’OL !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé en Ligue des champions avec Newcastle, Bruno Guimaraes n'oublie pas son ancien club. En effet, après la défaite des siens face au FC Barcelone jeudi, il a tenu à passer un petit message à l'attention des supporters de l'OL. Le Brésilien, qui a passé deux ans à Lyon, se tient au courant de l'actualité du club et a souhaité bonne chance avant le premier match de Ligue Europa contre Utrecht la semaine prochaine.

Milieu défensif de 27 ans, Bruno Guimaraes garde visiblement un bon souvenir de son passage à l'OL. Le Brésilien a été interrogé à la suite du match contre le FC Barcelone concernant son ancien club, lui qui avait été vendu pour 42M€ à l'époque, sans compter les bonus. Le clin d'œil pourra faire sourire les supporters lyonnais.

Guimaraes souhaite bonne chance à l'OL Engagé en Ligue Europa cette année après sa lutte pour une place en Europe la saison dernière, l'OL a vécu un été très mouvementé. Après son bon début de saison, il va falloir bientôt se concentrer sur la Ligue Europa puisque jeudi prochain, le club affronte le FC Utrecht. Ils peuvent compter sur le soutien d'un ancien joueur qui a marqué les esprits. « Je regarde parfois les matchs de Lyon et j’espère qu’ils vont gagner » affirme Bruno Guimaraes au micro de Canal+.