Menaces en public - OL : Il répond cash à la polémique

Le match Rennes-Lyon (3-1) disputé dimanche dernier ne s’est pas terminé au coup de sifflet final. En dehors du terrain, une vive tension est née entre les staffs techniques des deux équipes. Des accusations de provocations, des mots échangés et des gestes mal interprétés ont enflammé l’après-match. Ce jeudi, Habib Beye a réagi à cette polémique.
Dimanche dernier, Rennes s’est imposé 3-1 face à Lyon dans un match tendu, mais ce sont surtout les échanges en dehors du terrain qui ont fait parler. Après la rencontre, Jorge Maciel, coach adjoint de l’OL, a vivement critiqué l’attitude d’Habib Beye, membre du staff rennais. Il l’accuse d’avoir célébré tous les buts devant le banc lyonnais et même d’avoir proféré des menaces.
Beye accusé par l'OL
« Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner, avait-il expliqué. Il (Beye) fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer ! Je pense qu'autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l'arbitre à se concentrer sur le terrain, et nous, les professionnels du foot, on doit se respecter. Il faut savoir gagner » a déclaré l'adjoint de Paulo Fonseca.
« S'ils arrivent à ressortir des images... »
De son côté, Habib Beye a rapidement pris la parole pour se défendre. « On peut me faire passer pour le méchant garçon, mais je n'ai insulté personne, moi je l'ai été, donc c'est très clair, des témoins étaient là. Donc leurs propos sont mensongers quand j'entends que je suis venu fêter tous les buts de son côté. S'ils arrivent à ressortir des images où je suis dans leur zone, alors j'accepterai d'être vu comme quelqu'un d'arrogant, mais ça ne m'empêchera pas de dormir et je sortirai de cette polémique très rapidement » a confié le coach rennais dans des propos rapportés par L'Equipe.