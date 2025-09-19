Menaces en public - OL : Il répond cash à la polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le match Rennes-Lyon (3-1) disputé dimanche dernier ne s’est pas terminé au coup de sifflet final. En dehors du terrain, une vive tension est née entre les staffs techniques des deux équipes. Des accusations de provocations, des mots échangés et des gestes mal interprétés ont enflammé l’après-match. Ce jeudi, Habib Beye a réagi à cette polémique.

Dimanche dernier, Rennes s’est imposé 3-1 face à Lyon dans un match tendu, mais ce sont surtout les échanges en dehors du terrain qui ont fait parler. Après la rencontre, Jorge Maciel, coach adjoint de l’OL, a vivement critiqué l’attitude d’Habib Beye, membre du staff rennais. Il l’accuse d’avoir célébré tous les buts devant le banc lyonnais et même d’avoir proféré des menaces.

Beye accusé par l'OL « Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner, avait-il expliqué. Il (Beye) fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer ! Je pense qu'autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l'arbitre à se concentrer sur le terrain, et nous, les professionnels du foot, on doit se respecter. Il faut savoir gagner » a déclaré l'adjoint de Paulo Fonseca.