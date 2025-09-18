Officiel : La signature annoncée par l’OL !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique Lyonnais prolonge son partenariat avec Staffmatch jusqu'en 2028, renforçant une collaboration débutée il y a deux ans. Le logo de l'agence d'intérim connectée va donc continuer d'apparaître sur le short des joueurs de Paulo Fonseca. Ce partenariat, salué par les deux entités, vise à soutenir l'emploi local.

Depuis la saison 2023/2024, Staffmatch est partenaire de l'Olympique Lyonnais, une collaboration entre les deux parties qui va durer encore plusieurs années puisque le club rhodanien a annoncé la prolongation de son entente avec l’agence d’intérim connectée, dont le logo apparaît sur le short des hommes de Paulo Fonseca.

« C’est une magnifique synergie basée sur une confiance mutuelle » L’OL et Staffmatch sont donc désormais engagés jusqu’au 30 juin 2028, pour le plus grand plaisir des deux entités. « La poursuite notre collaboration avec Staffmatch nous conforte dans nos choix de nouer des accords de qualité avec des acteurs innovants et impliqués sur notre territoire, a réagi Michael Gerlinger, directeur général de l’Olympique Lyonnais, sur le site du club. Nous sommes heureux de les accompagner dans leurs missions en faveur de l’emploi, et de bénéficier de leurs compétences dans nos enjeux de recrutement de personnels événementiels au Groupama Stadium. Staffmatch et l’OL, c’est une magnifique synergie basée sur une confiance mutuelle et une même envie de soutenir des équipes performantes. »