«Un extraterrestre» signe à l’OL, le coup de génie que personne n'a vu venir

Philippe Violeau, ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, se remémore avec admiration l’arrivée de Sonny Anderson en 1999. Dans un entretien, il souligne le rôle déterminant de l’attaquant brésilien, capable d’élever le niveau de l’équipe tout en s’intégrant parfaitement dans le collectif. Une légende qui a marqué son époque lyonnaise.
Philippe Violeau, qui a porté le maillot de l’OL pendant une décennie, est revenu sur l’un des épisodes marquants de sa carrière : l’arrivée de Sonny Anderson en 1999. Dans un long entretien accordé à L'Equipe où il se remémore ses souvenirs, Violeau n’hésite pas à qualifier l’attaquant brésilien de phénomène.
Violeau se souvient d'Anderson
« Le plus fort ? Indiscutablement Sonny Anderson. Quand il arrive (en 1999), tout le monde se demande comment un extra-terrestre comme ça peut atterrir à Lyon » a confié l'ancien milieu de terrain lyonnais. Dans ce dossier Anderson, le mérite revient à Jean-Michel Aulas, qui n'a pas hésité à se lancer.
« C'était le top »
« On dit que Jean-Michel Aulas est complètement fou, qu'il va se planter. Et ç'a été un accélérateur. On avait un phénomène qui, en plus, se fondait dans le groupe. C'était le top, il tirait l'équipe vers le haut » a lâché l'ancien joueur lyonnais ce dimanche.