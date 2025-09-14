«Un extraterrestre» signe à l’OL, le coup de génie que personne n'a vu venir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Philippe Violeau, ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, se remémore avec admiration l’arrivée de Sonny Anderson en 1999. Dans un entretien, il souligne le rôle déterminant de l’attaquant brésilien, capable d’élever le niveau de l’équipe tout en s’intégrant parfaitement dans le collectif. Une légende qui a marqué son époque lyonnaise.

Philippe Violeau, qui a porté le maillot de l’OL pendant une décennie, est revenu sur l’un des épisodes marquants de sa carrière : l’arrivée de Sonny Anderson en 1999. Dans un long entretien accordé à L'Equipe où il se remémore ses souvenirs, Violeau n’hésite pas à qualifier l’attaquant brésilien de phénomène.

Violeau se souvient d'Anderson « Le plus fort ? Indiscutablement Sonny Anderson. Quand il arrive (en 1999), tout le monde se demande comment un extra-terrestre comme ça peut atterrir à Lyon » a confié l'ancien milieu de terrain lyonnais. Dans ce dossier Anderson, le mérite revient à Jean-Michel Aulas, qui n'a pas hésité à se lancer.