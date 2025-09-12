Transfert à l’OL : L’annonce surprise sur… Robert Pirès !

En proie à de grosses difficultés financières, l'OL n'a eu d'autre choix que de se séparer de Georges Mikautadze durant le mercato estival. Le buteur géorgien a signé à Villarreal pour 36M€, et raconte que Robert Pirès a joué un rôle dans son transfert vers le club espagnol.
Menacé de relégation en Ligue 2 par la DNCG, l'OL a été obligé de se séparer de certains joueurs à forte valeur marchande cet été comme Rayan Cherki, Thiago Almada, Luca Perri ou encore Georges Mikautadze. Ce dernier, qui avait pourtant l'occasion d'écrire une belle histoire avec son club de coeur, a donc été vendu à contrecoeur à Villarreal contre un gros chèque : 36M€ (bonus compris) + 10% à la revente. Et l'ancien buteur géorgien de l'OL a fait une révélation assez inattendue lors de sa conférence de presse de présentation en Espagne.
« Réaliser de grandes choses »
« Je sais que je suis le joueur avec la plus grande valeur marchande, mais j’aime réaliser de grandes choses et j’espère que cela en vaut la peine. J’attends vraiment cette saison avec impatience. J’ai toujours tout donné, et c’est ce que je veux faire maintenant », a d'abord indiqué Mikautadze pour ses grandes ambitions sous le maillot de Villarreal, avant d'enchaîner avec une annonce sur Robert Pirès.
« Je connais bien les attaquants qui ont joué à Villarreal. J’ai parlé à Robert Pirès avant de venir, et il m’a dit beaucoup de bien de ce club. Il m’a dit que c’était un club très familial et qu’il pensait que je m’épanouirais ici. J’espère faire comme eux. Je pense que mon talent me permet de bien m’adapter à ce style de jeu », confie l'ancien buteur de l'OL. Pour rappel, Robert Pirès avait porté les couleurs de Villarreal de 2006 à 2010.