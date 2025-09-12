Transfert à l’OL : L’annonce surprise sur… Robert Pirès !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à de grosses difficultés financières, l'OL n'a eu d'autre choix que de se séparer de Georges Mikautadze durant le mercato estival. Le buteur géorgien a signé à Villarreal pour 36M€, et raconte que Robert Pirès a joué un rôle dans son transfert vers le club espagnol.

Menacé de relégation en Ligue 2 par la DNCG, l'OL a été obligé de se séparer de certains joueurs à forte valeur marchande cet été comme Rayan Cherki, Thiago Almada, Luca Perri ou encore Georges Mikautadze. Ce dernier, qui avait pourtant l'occasion d'écrire une belle histoire avec son club de coeur, a donc été vendu à contrecoeur à Villarreal contre un gros chèque : 36M€ (bonus compris) + 10% à la revente. Et l'ancien buteur géorgien de l'OL a fait une révélation assez inattendue lors de sa conférence de presse de présentation en Espagne.

« Réaliser de grandes choses » « Je sais que je suis le joueur avec la plus grande valeur marchande, mais j’aime réaliser de grandes choses et j’espère que cela en vaut la peine. J’attends vraiment cette saison avec impatience. J’ai toujours tout donné, et c’est ce que je veux faire maintenant », a d'abord indiqué Mikautadze pour ses grandes ambitions sous le maillot de Villarreal, avant d'enchaîner avec une annonce sur Robert Pirès.