Panique à l’OL, un nouveau mercato catastrophe à prévoir ?

Du côté de l’OL, la situation économique est délicate. Menacé d’une rétrogradation en Ligue 2, le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs joueurs afin d’alléger sa masse salariale. La direction olympienne a d’ailleurs fait savoir qu’un nouveau mercato délicat pourrait être à prévoir en fonction des résultats de l’équipe cette saison.

L’OL est en situation de crise financière. Placé dans le rouge à cause de certaines magouilles de son ancien président John Textor, le club rhodanien a été menacé d’être rétrogradé en Ligue 2. Finalement, l’équipe olympienne a pu échapper au pire, mais a dû alléger considérablement sa masse salariale cet été en se séparant de joueurs comme Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki ou encore Nemanja Matic.

«On devra toujours économiser de l’argent dans les années à venir» Au sein de la direction de l’OL, on fait toutefois savoir que le club devra encore chercher le moyen de faire des économies. « Pour moi, le plus dur est passé. On a dû réduire la masse salariale de plus de 50 %. C’était un exercice très difficile et singulier cet été. Selon moi, on devra toujours économiser de l’argent dans les années à venir mais pas autant » a expliqué Michael Gerlinger au micro de l’After Foot sur RMC.