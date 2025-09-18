Nouvelle recrue à l'OL : Paulo Fonseca confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté durant le mercato estival par l'OL en provenance de Majorque pour 4M€, le gardien slovaque Dominik Greif va enfin avoir du temps de jeu comme l'a indiqué Paulo Fonseca, en raison de la longue absence estimée pour Remy Descamps. Pour rappel, ce dernier s'était blessé au poignet lors du dernier match contre Rennes.

Touché par un coup de pied du Rennais Jérémy Jacquet dimanche soir en championnat, le gardien de l'OL Rémy Descamps souffre d'une lésion ligamentaire à un poignet. Il ne reviendra qu'après la trêve d'octobre, ce qui va donc laisser le champ libre à sa nouvelle doublure Dominik Greif (28 ans), recruté cet été par l'OL.

Fonseca confirme la promotion de Greif Interrogé en conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé que le gardien slovaque serait titulaire pour les prochains matchs de l'OL en l'absence de Descamps : « Je suis très confiant. C’est un gardien qui communique beaucoup, qui a beaucoup progressé et acquis de l’expérience. Techniquement, c’est un gardien rapide et très réactif », indique le coach lyonnais sur Dominik Greif.