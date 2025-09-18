Transfert de dernière minute : L'OL annonce enfin son nouveau buteur !

Avec le départ de Georges Mikautadze, l'Olympique Lyonnais se retrouve orphelin de son buteur. Et alors que l'hypothèse de l'arrivée d'un joker au poste d'avant-centre circule ces derniers jours, Paulo Fonseca annonce que Martin Satriano, prêté par le RC Lens, est prêt.
Orphelin de Georges Mikautadze, contraint d'être transféré à Villarreal afin de renflouer les caisses du club, l'OL dispose de peu de solution au poste d'avant-centre. Toutefois, arrivé dans les dernières heures du mercato sous la forme d'un prêt en provenance du RC Lens, Martin Satriano semble enfin être à disposition des Gones comme l'a expliqué Paulo Fonseca.
Paulo Fonseca donne des nouvelles de Satriano
« Nous avons besoin de jouer avec un attaquant. Martin est prêt à aider, peut-être pas pour tout le match, mais je comprends que les conditions ne soient pas parfaites (…) L’équipe d’Angers joue beaucoup en bloc bas et adopte un style différent », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Martin est prêt»
« Nous avons besoin d’une présence dans la surface et nous avons la possibilité d’aligner Martin, Alejandro ou Enzo. Pour Sulc, c’est plus difficile, ce n’est pas un attaquant destiné à jouer dans la surface », ajoute Paulo Fonseca. Martin Satriano pourrait donc connaître ses premières minutes de la saison vendredi soir contre Angers.