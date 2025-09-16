Transfert : Mikautadze annonce son retour à l'OL !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En toute fin de mercato, l'OL a été contraint de se séparer d'un joueur important pour renflouer ses caisses. Dans cette optique, George Mikautadze a été transféré vers Villarreal pour environ 40M€. Mais le buteur géorgien assure qu'il reviendra à Lyon, sa ville de naissance, dans le futur.

Transféré à Villarreal dans les dernières heures du mercato pour soulager les finances de l'OL, Georges Mikautadze n'avait pas l'intention de quitter les Gones cet été. Parti en larmes, le buteur géorgien envisage toutefois déjà un retour à Lyon.

Mikautadze envisage déjà son retour à l'OL « Je suis très attaché à Lyon, je suis né à Lyon, j’ai ma famille. Au début du mercato je m’étais dit que j’allais rester à Lyon. Il reste 4-5 jours de mercato, une vente devait être faite. Il y a eu cette opportunité avec Villarreal, et ça s’est fait rapidement. Je me suis sacrifié pour aider le club que j’aime. C’est difficile parce que tu t’attaches aux gens aussi. C’était court, mais fort en émotions », confie-t-il au micro du Canal Football Club avant de poursuivre.