Transfert : Mikautadze annonce son retour à l'OL !

En toute fin de mercato, l'OL a été contraint de se séparer d'un joueur important pour renflouer ses caisses. Dans cette optique, George Mikautadze a été transféré vers Villarreal pour environ 40M€. Mais le buteur géorgien assure qu'il reviendra à Lyon, sa ville de naissance, dans le futur.
Mikautadze envisage déjà son retour à l'OL
« Je suis très attaché à Lyon, je suis né à Lyon, j’ai ma famille. Au début du mercato je m’étais dit que j’allais rester à Lyon. Il reste 4-5 jours de mercato, une vente devait être faite. Il y a eu cette opportunité avec Villarreal, et ça s’est fait rapidement. Je me suis sacrifié pour aider le club que j’aime. C’est difficile parce que tu t’attaches aux gens aussi. C’était court, mais fort en émotions », confie-t-il au micro du Canal Football Club avant de poursuivre.
«Comme on dit jamais deux sans trois»
« Si un truc me fait pleurer, je pleure c’est comme ça. J’espère que j’ai laissé une belle image là-bas. J’en ai voulu à personne, c’est comme ça. J’ai choisi Villarreal à la suite d’une discussion avec Marcelino mais aussi avec Pirès qui m’a dit que c’était une super ville. C’est une belle équipe avec Arnau Tenas qui était au PSG aussi. Un retour à l’OL ? Pour être honnête, c’est encore trop tôt, mais on sait l’amour que j’ai pour Lyon. Je suis passé deux fois et comme on dit jamais deux sans trois », ajoute George Mikautadze.