Abandonné par un club de Premier League, il signe à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé dans les dernières heures du mercato, comme plusieurs autres joueurs, Emerson a fait ses débuts en tant que titulaire avec l'OM contre le Real Madrid mardi soir. Une prestation globalement saluée qui doit convaincre le club phocéen qu'il a fait le bon choix en misant sur un joueur clairement poussé au départ par West Ham.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a chamboulé son effectif, recrutant pas moins de quatre joueurs dans la journée précédant la fermeture du marché des transferts. Le club phocéen a notamment enregistré la signature d'Emerson Palmieri.

West Ham pousse Emerson au départ Le latéral gauche a débarqué à l'OM en provenance de West Ham pour à peine plus de 1M€. Un joli coup facilité par la volonté des Hammers de se séparer d'Emerson Palmieri. « Il est tombé en disgrâce à West Ham. Graham Potter a souvent utilisé d’autres joueurs à sa place et Emerson a été laissé de côté pour trouver un club », explique une source au sein du club londonien dans La Provence.