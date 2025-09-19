Benatia - OM : La trahison inattendue ?

Axel Cornic

Ancien du Bayern Munich ainsi que de la Juventus, Medhi Benatia a entamé une toute nouvelle carrière à l’Olympique de Marseille. Il est en effet devenu le nouveau bras droit de Pablo Longoria, occupant le poste de directeur sportif, un rôle central dans le recrutement et la construction du projet autour de Roberto De Zerbi.

Devenu un véritable pilier du club, Adrien Rabiot était l’un des visages du projet en ce début de saison. Mais le milieu de terrain a rapidement été poussé vers la sortie après la bagarre de Rennes et il est déjà parti, puisqu'il a quitté l’OM pour signer à l’AC Milan.

Retour de flamme à l’OM ? Ce départ a été l’un des tournants importants du mercato marseillais, puisque tout le monde se demandait qui allait bien pourvoir le remplacer. Medhi Benatia a pensé au gros coup avec Dani Ceballos, mais finalement ce dernier n’est jamais arrivé à l’OM et est resté au Real Madrid.