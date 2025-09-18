Mercato : Il refuse le PSG à cause de Marquinhos !

Amadou Diawara

Avant de recruter Illia Zabarnyi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait songé à s'attacher les services d'Ibrahima Konaté (26 ans). En fin de contrat le 30 juin 2026 avec Liverpool, l'international français aurait fermé la porte à un transfert vers Paris, et ce, parce qu'il refuserait d'être dans l'ombre de Marquinhos (31 ans).

Pour préparer la succession de Marquinhos, qui a soufflé ses 31 bougies le 14 mai, le PSG était déterminé à recruter un nouveau défenseur central droitier lors du dernier mercato estival. Avant de finaliser le transfert d'Illia Zabarnyi, le club de la capitale aurait coché le nom d'Ibrahima Konaté. Toutefois, le pensionnaire de Liverpool est totalement contre l'idée d'être dans l'ombre de Marquinhos. Du moins, c'est ce que Dominique Sévérac a expliqué ce jeudi lors d'un tchat avec des internautes.

«Il aurait refusé de venir» « J’ai écouté l’interview de Luis Campos dans Rothen s’enflamme. Il dit notamment vouloir « franciser » l’effectif. Pourquoi ne pas avoir recruté Konaté de Liverpool cet été ? International français, joueur solide et costaud issu de la région parisienne, et en plus il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Liverpool si je ne dis pas de bêtise. Ce sont des choix techniques, des histoires de marge de progression. Luis Enrique juge que Zabarnyi est plus PSG-compatible, plus Luis Enrique-compatible que Konaté. C'est là où il faut être très spécialiste ou dans sa tête parce que moi, je trouve comme vous que Konaté aurait été un excellent choix. Mais il aurait refusé de venir, sachant qu'il s'agit de préparer l'après Marquinhos », a écrit Dominique Sévérac, avant d'en rajouter une couche.