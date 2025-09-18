Il dit oui au PSG : Tout change pour lui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Chevalier, arrivé cet été au PSG en provenance du LOSC pour 40 millions d'euros, s'habitue à un nouveau rôle dans la capitale. Régulièrement sollicité du temps de son passage chez les Dogues, le portier des Bleus doit davantage s’illustrer au pied désormais. De nouvelles tâches dont il a pleinement conscience.

Il est au cœur de l’unique changement majeur décidé cet été par le PSG. Malgré les performances exceptionnelles de Gianluigi Donnarumma en Ligue des champions, la direction parisienne a décidé de changer de gardien en enrôlant Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 40M€ hors bonus. Le portier de l’équipe de France est encore en pleine phase d’adaptation, lui qui doit s’habituer à un nouveau rôle au PSG.

Grand changement pour Chevalier au PSG « Être gardien au PSG ? C’est très différent, a reconnu l’ancien Lillois sur Canal+, après le succès face à l’Atalanta en Ligue des champions. Le ballon n’arrive pas souvent dans mes mains, il arrive surtout dans mes pieds. C’est ce que me demande le coach. Aujourd’hui, si je dois faire une analyse, c’est sur les ressorties de balle. Il y a toujours des choses à améliorer. Dans ce sens-là, je pense que je vais beaucoup aider l’équipe dès que l’on aura le ballon. Il faudra aussi être-là au moment où il faudra faire les arrêts. Ça va forcément arriver à un moment donné. Je me tiens prêt mais c’est plaisant de jouer avec ces joueurs-là, ça va très très vite. »