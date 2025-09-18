Il dit oui au PSG : Tout change pour lui !

Lucas Chevalier, arrivé cet été au PSG en provenance du LOSC pour 40 millions d'euros, s'habitue à un nouveau rôle dans la capitale. Régulièrement sollicité du temps de son passage chez les Dogues, le portier des Bleus doit davantage s’illustrer au pied désormais. De nouvelles tâches dont il a pleinement conscience.
Il est au cœur de l’unique changement majeur décidé cet été par le PSG. Malgré les performances exceptionnelles de Gianluigi Donnarumma en Ligue des champions, la direction parisienne a décidé de changer de gardien en enrôlant Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 40M€ hors bonus. Le portier de l’équipe de France est encore en pleine phase d’adaptation, lui qui doit s’habituer à un nouveau rôle au PSG.
Grand changement pour Chevalier au PSG
« Être gardien au PSG ? C’est très différent, a reconnu l’ancien Lillois sur Canal+, après le succès face à l’Atalanta en Ligue des champions. Le ballon n’arrive pas souvent dans mes mains, il arrive surtout dans mes pieds. C’est ce que me demande le coach. Aujourd’hui, si je dois faire une analyse, c’est sur les ressorties de balle. Il y a toujours des choses à améliorer. Dans ce sens-là, je pense que je vais beaucoup aider l’équipe dès que l’on aura le ballon. Il faudra aussi être-là au moment où il faudra faire les arrêts. Ça va forcément arriver à un moment donné. Je me tiens prêt mais c’est plaisant de jouer avec ces joueurs-là, ça va très très vite. »
« À Lille, j’avais l’habitude d’avoir au moins une fois par match de faire la parade à faire »
« Si ça me manque de ne pas toucher plus de ballons ? Non, parce que l’on gagne, poursuit Lucas Chevalier. Aujourd’hui, je ne prends pas de buts. À Lille, j’avais l’habitude d’avoir au moins une fois par match de faire la parade à faire. C’est comme ça, cela montre que j’ai évolué dans ma carrière et que je joue dans une équipe plus forte aujourd’hui. »