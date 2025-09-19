Départ de Luis Enrique : Il lâche une bombe en privé, c'est la panique au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG en 2023 pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a immédiatement fait l'unanimité au sein du club, au point que son contrat ait été prolongé très rapidement, dans une période loin d'être aussi prospère que ce qui a suivi. Cependant, en Espagne, on reste persuadé que la volonté du technicien espagnol est de faire son retour au FC Barcelone, là où il avait remporté sa première Ligue des champions en 2015.

Après avoir enchaîné les déceptions, le PSG a changé de stratégie durant l'été 2023 avec l'arrivée de Luis Enrique sur son banc pour remplacer Christophe Galtier. Un choix qui a porté ses fruits puisque le club de la capitale a remporté la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière.

Luis Enrique souhaiterait retourner au Barça Et alors qu'il a de nouveau affiché sa motivation pour continuer à écrire l'histoire avec le PSG cette saison, en Espagne, on imagine bien Luis Enrique faire son grand retour. Ainsi, selon les informations de SPORT, le technicien espagnol aurait répété à plusieurs reprises auprès de ses proches sa volonté de revenir au FC Barcelone dans un futur proche.