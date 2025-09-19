Transfert d'un attaquant - PSG : Il a fait capoter le deal !

Axel Cornic

Poussé vers la sortie par Luis Enrique, clairement pas fan de son profil, Randal Kolo Muani a dû trouver une nouvelle solution lors du dernier mercato. Et alors qu’un retour à la Juventus a longtemps semblé être la seule option, l’attaquant français du Paris Saint-Germain a finalement été prêté à Tottenham.

C’était l’un des grands feuilletons de l’été. Revenu à Paris le 15 juillet dernier, après plus de six mois passés en Italie, Randal Kolo Muani ne savait pas quel allait être son avenir. Car si la Juventus clamait haut et fort vouloir récupérer le joueur du PSG, un accord s’est longtemps fait attendre.

Kolo Muani n’est pas revenu à la Juve Et il n’est surtout jamais arrivé ! Agacé par le temps pris par la Juventus dans les négociations, le PSG a en effet décidé de mettre un terme aux discussions. Ce qui a ouvert la porte à une petite crise en fin de mercato, seulement réglé l’accord trouvé sur le fil avec Tottenham, concernant un prêt sec.