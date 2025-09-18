Paris FC : La grande annonce sur Jürgen Klopp

Axel Cornic

Deuxième club de la capitale en Ligue 1, le Paris FC lance une grande révolution interne, avec notamment la nomination récente de Jean-Marc Gallot au poste de directeur général. Et ça ne devrait pas s’arrêter là, puisque le directeur sportif François Ferracci devrait partir, tout comme son père Pierre Ferracci qui pourrait quitter la présidence.

Promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC n’a pas vraiment fait des débuts encourageants. L’autre club de la capitale enregistre déjà deux défaites et les prochains matchs s’annoncent compliqués, avec la réception de Strasbourg et le déplacement à Nice. Et c’est dans ce contexte, que les propriétaires ont décidé de tout changer en coulisses.

Grand changement au PFC Dis mois après être devenu actionnaire majoritaire du club, la famille Arnault semble vouloir s’impliquer plus dans le projet du Paris FC et aurait bouclé l’arrivée de deux hommes très importants. Il y a ainsi eu la nomination d’un nouveau directeur général Jean-Marc Gallot, suivie par celle du nouveau directeur administratif et financier Alexandre Battut.