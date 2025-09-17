Officiel : Le Paris FC annonce deux nouvelles recrues !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la saison vient de débuter, le Paris FC vient d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux renforts. Membre de la galaxie LVMH et grand fan de football, Jean-Marc Gallot devrait occuper le poste de directeur général. Il n'arrive pas seul puisque Alexandre Battut, autre proche de la famille Arnault, assurera le poste de directeur administratif et financier,

Promu en Ligue 1, le Paris FC poursuit sa restructuration. La holding familiale Agache a annoncé la venue de Jean-Marc Gallot, qui dirigeait jusqu’ici la maison de champagne Veuve Clicquot. Propriétaire du club parisien, Antoine Arnault s’est félicité de ce renfort.

« Je suis très heureux » « Je suis très heureux de voir arriver Jean-Marc à la direction générale du club. Nous le connaissons bien pour avoir travaillé avec lui en confiance de très nombreuses années et comptons sur lui pour apporter son dynamisme et son ambition à ce formidable projet, qui n'en est qu'à ses débuts ! J'en profite pour remercier sincèrement Alexis de Seze pour son engagement depuis l'acquisition du club par notre famille » a déclaré Arnault dans un communiqué publié ce mercredi.