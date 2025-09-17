Officiel : Le Paris FC annonce deux nouvelles recrues !

Alors que la saison vient de débuter, le Paris FC vient d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux renforts. Membre de la galaxie LVMH et grand fan de football, Jean-Marc Gallot devrait occuper le poste de directeur général. Il n'arrive pas seul puisque Alexandre Battut, autre proche de la famille Arnault, assurera le poste de directeur administratif et financier,
Promu en Ligue 1, le Paris FC poursuit sa restructuration. La holding familiale Agache a annoncé la venue de Jean-Marc Gallot, qui dirigeait jusqu’ici la maison de champagne Veuve Clicquot. Propriétaire du club parisien, Antoine Arnault s’est félicité de ce renfort.
« Je suis très heureux »
« Je suis très heureux de voir arriver Jean-Marc à la direction générale du club. Nous le connaissons bien pour avoir travaillé avec lui en confiance de très nombreuses années et comptons sur lui pour apporter son dynamisme et son ambition à ce formidable projet, qui n'en est qu'à ses débuts ! J'en profite pour remercier sincèrement Alexis de Seze pour son engagement depuis l'acquisition du club par notre famille » a déclaré Arnault dans un communiqué publié ce mercredi.
Un ancien du PSG signé
Ce n’est pas tout puisque le Paris FC a nommé Alexandre Battut au poste de directeur administratif et financier. Également membre de la galaxie LVMH, il occupait un rôle similaire au sein du parfumeur Francis Kurkdjian. Il avait également travaillé par le PSG entre 2017 et 2020.