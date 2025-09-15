Paris FC : Une star de Premier League annonce son «chouchou»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec le Paris FC, Ilan Kebbal réalise un début de saison plus que prometteur pour le retour du club francilien en Ligue 1 après 46 ans d'absence dans l'élite du football français. Le milieu offensif issu du centre de formation du Stade de Reims avec Hugo Ekitike a laissé un souvenir très particulier à l'attaquant de Liverpool.

Ilan Kebbal a marqué un bijou face à l'OM pendant la deuxième journée de la Ligue 1 lors de la large victoire marseillaise au Vélodrome le 23 août dernier (5-2). Le natif de Marseille a bien voyagé du côté du Stade de Reims, de Lyon-La Duchère, de l'USL Dunkerque et pour finir, au Paris FC où il a trouvé chaussure à son pied et où son coach Stéphane Gilli n'a pas hésité bien longtemps avant de le recruter.

Stéphane Gilli totalement fan d'Ilan Kebbal qu'il a directement recruté à son arrivée au Paris FC « C'est quelqu'un qui est toujours souriant quand il arrive à l'entraînement. C'est le premier joueur que j'ai voulu lorsque je suis arrivé ici. C'est un joueur atypique. C'est un plaisir d'avoir un joueur comme ça ». a confié le coach du Paris FC pendant son interview avec Téléfoot.