Paris FC : Une star de Premier League annonce son «chouchou»

Avec le Paris FC, Ilan Kebbal réalise un début de saison plus que prometteur pour le retour du club francilien en Ligue 1 après 46 ans d'absence dans l'élite du football français. Le milieu offensif issu du centre de formation du Stade de Reims avec Hugo Ekitike a laissé un souvenir très particulier à l'attaquant de Liverpool.
Ilan Kebbal a marqué un bijou face à l'OM pendant la deuxième journée de la Ligue 1 lors de la large victoire marseillaise au Vélodrome le 23 août dernier (5-2). Le natif de Marseille a bien voyagé du côté du Stade de Reims, de Lyon-La Duchère, de l'USL Dunkerque et pour finir, au Paris FC où il a trouvé chaussure à son pied et où son coach Stéphane Gilli n'a pas hésité bien longtemps avant de le recruter.
Stéphane Gilli totalement fan d'Ilan Kebbal qu'il a directement recruté à son arrivée au Paris FC
« C'est quelqu'un qui est toujours souriant quand il arrive à l'entraînement. C'est le premier joueur que j'ai voulu lorsque je suis arrivé ici. C'est un joueur atypique. C'est un plaisir d'avoir un joueur comme ça ». a confié le coach du Paris FC pendant son interview avec Téléfoot.
«Ilan Kebbal, mon chouchou»
Au Paris FC, Ilan Kebbal a inscrit un doublé contre Metz en plus de son but sur la pelouse de l'OM depuis le début de la saison. Le milieu offensif algérien de 27 ans a notamment fait ses armes aux côtés d'Hugo Ekitike au Stade de Reims. Le nouvel attaquant de Liverpool a été assez élogieux pendant le rassemblement avec l'équipe de France à Clairefontaine. L'avant-centre des Reds recruté pour 90M€ à Francfort a profité d'une interview avec TF1 pour l'émission dominicale afin de dresser un constat clair sur le talent de Kebbal. « Ilan Kebbal, mon chouchou. (rires) C'est un gagneur, il a la rage de vaincre. Ca fait de lui un joueur imprévisible. Et puis cette feinte de frappe, je suis obligé d'en parler. Cette feinte de frappe va trop vite ».