«Une nouvelle ère» : La signature au Paris FC que personne n’avait imaginé

Racheté par la famille Arnault, le Paris FC attire une nouvelle catégorie de joueurs, mais aussi de sponsors. Durant l’été, un partenariat a notamment été annoncé entre le locataire du stade Jean-Bouin et Google Pixel, s’engageant pour la première fois dans le monde du sport en France. Une décision justifiée par l’un des acteurs du dossier.

«Le Paris FC entre dans une nouvelle ère». C’est par ces mots que le promu aux fortes ambitions annonçait durant le mois d’août avoir conclu un accord avec Google Pixel, nouveau partenaire majeur de l’autre club de la capitale. Désormais, le logo du nouveau sponsor apparaît sur le maillot des joueurs du PFC, le premier investissement de ce genre réalisé par la marque dans le monde du sport français pour promouvoir ses smartphones.

« Le football est apparu un choix prioritaire » Interrogé par EcoFoot, Matthieu Caste, Head of Fuse France, l’agence qui a accompagné Google Pixel dans la conclusion de ce partenariat avec le Paris FC, est revenu sur les raisons qui ont poussé la marque à s’engager : « Nous avons fait une étude approfondie des passions de la cible Google Pixel et le sport ressortait fortement en termes de reach et d’affinité. En regardant les différents sports, le football est apparu un choix prioritaire en raison de sa puissance média, sa récurrence tous les week-ends, sa structuration professionnelle et l’engouement au sein des Français ».