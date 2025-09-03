Guardiola - Paris FC : Le transfert capote, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Issa Kaboré enchaîne les prêts. Après Troyes, Marseille, Luton Town, Benfica et le Werder Brême, le défenseur de Manchester City va poser ses valises à Wrexham en deuxième division anglaise. Courtisé par le Paris FC durant le dernier mercato estival, le joueur se fait une joie de défendre le couleurs de cette formation.

Toujours sous contrat avec le Manchester City de Pep Guardiola, Issa Kaboré poursuit son tour d’Europe avec un nouveau défi. Après des passages à Troyes, Marseille, Luton Town, Benfica et plus récemment au Werder Brême, le latéral burkinabé de 24 ans va désormais évoluer à Wrexham, ambitieux club de Championship (D2 anglaise), soutenu par ses célèbres propriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Le Paris FC a tenté le coup Au cours d'un entretien accordé à Africa Foot, Kaboré a justifié de signer à Wrexham plutôt qu'au Paris FC. Promu en Ligue 1, le club détenu par la famille Arnault avait tenté de le faire venir en prêt, sans succès.