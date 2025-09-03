Guardiola - Paris FC : Le transfert capote, il dit tout

Issa Kaboré enchaîne les prêts. Après Troyes, Marseille, Luton Town, Benfica et le Werder Brême, le défenseur de Manchester City va poser ses valises à Wrexham en deuxième division anglaise. Courtisé par le Paris FC durant le dernier mercato estival, le joueur se fait une joie de défendre le couleurs de cette formation.
Toujours sous contrat avec le Manchester City de Pep Guardiola, Issa Kaboré poursuit son tour d’Europe avec un nouveau défi. Après des passages à Troyes, Marseille, Luton Town, Benfica et plus récemment au Werder Brême, le latéral burkinabé de 24 ans va désormais évoluer à Wrexham, ambitieux club de Championship (D2 anglaise), soutenu par ses célèbres propriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney.
Le Paris FC a tenté le coup
Au cours d'un entretien accordé à Africa Foot, Kaboré a justifié de signer à Wrexham plutôt qu'au Paris FC. Promu en Ligue 1, le club détenu par la famille Arnault avait tenté de le faire venir en prêt, sans succès.
« Le projet m’a convaincu »
« Je suis heureux d’être ici. Le projet m’a convaincu, c’est incroyable. C’est une famille, un club familial, et c’est la raison qui a pesé. C’est pour cela que j’ai choisi de venir. Je veux jouer chaque week-end surtout, et je donnerai tout pour l’équipe » a déclaré Kaboré ce mercredi.