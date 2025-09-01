Paris FC : Un transfert réclamé par sa femme, la vérité éclate !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été en provenance de l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp retrouve la capitale française au Paris FC, lui qui s’était établi dans les buts du PSG pendant quatre ans. Alors que des rumeurs de médias allemands affirmaient que sa femme, mannequin, aurait obtenu un rôle d’égérie chez LVMH grâce au transfert de son mari, l’Allemand a répondu sans détour.

Un gros coup pour la Ligue 1 et pour le Paris FC. Âgé de 35 ans, Kevin Trapp a fait son retour en France en s’engageant en faveur du promu parisien, lui l’ancien portier du PSG. Toujours établi à Paris, le gardien allemand avait vu des rumeurs éclater au sujet de sa femme, la mannequin brésilienne Izabel Goulart.

Une fake-news avec la femme de Kevin Trapp ? Selon certains médias allemands, cette dernière aurait obtenu un rôle d’égérie au sein de LVMH, propriété de la famille Arnault, qui détient également le Paris FC. Une fake-news qu’a tenu à démentir Kevin Trapp. « Si j'ai signé au PFC pour ma femme ? Non, pas du tout. Bien sûr aujourd'hui, il y a toujours des choses écrites dans les médias, dans les journaux. Mais ma femme m'a toujours supporté peu importe où j'étais », a ainsi confié le portier de 35 ans au cours d’un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche.