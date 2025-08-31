Transfert d’un champion du monde : Le Paris FC sort du silence !

Après avoir accueilli Pierre Lees-Melou, le Paris FC pourrait accueillir un autre milieu de terrain. Et pas des moindres. En effet, selon les rumeurs, le club parisien ferait partie des prétendants à la signature d’un certain N’Golo Kanté. Aujourd’hui en Arabie Saoudite, le champion du monde 2018 fera-t-il son retour en Ligue 1 après joué à Caen ? La question a été posée à l’entraîneur du PFC.
Depuis 2023, N’Golo Kanté évolue en Arabie saoudite. Coéquipier de Karim Benzema à Al-Ittihad, le champion du monde 2018 pourrait toutefois retrouver un championnat qu’il connait très bien : la Ligue 1. En effet, révélé sous le maillot de Caen, Kanté a notamment été annoncé du côté du Paris FC. Faut-il alors y croire ?
« C'est un grand joueur, avec beaucoup d’expérience »
Entraîneur du Paris FC, Stéphane Gilli a d’ailleurs été interrogé sur cette rumeur N’Golo Kanté. Faut-il alors s’attendre à une arrivée de l’international français ? « C'est un grand joueur, avec beaucoup d'expérience. Si toutes les rumeurs entendues avaient signé au Paris FC, on aurait un effectif de 70 joueurs », a répondu Gilli.
Monaco discute avec Kanté !
Outre le Paris FC, l’AS Monaco penserait également à N’Golo Kanté. Un dossier à propos duquel Thiago Scuro, directeur sportif monégasque, a fait savoir : « On discute depuis deux mois déjà. C’est un dossier difficile, on a déjà un bon effectif, équilibré, c’est un grand joueur, qui joue encore au haut niveau, mais à ce stade c’est complexe ».