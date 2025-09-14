Paris FC : Ce joueur qui fait craquer l'équipe de France !

Ilan Kebbal a choisi de représenter les couleurs de l'Algérie au lieu de celles de l'équipe de France. Ce qui pourrait lui valoir des confrontations avec les Bleus à l'avenir et des retrouvailles avec Hugo Ekitike ? Nouvel attaquant de Liverpool et de la sélection tricolore, Ekitike a avoué avoir un lien particulier avec le meneur de jeu du Paris FC issu de Marseille.
Il aura fallu attendre son transfert XXL à Liverpool pour environ 90M€ pour que Didier Deschamps le convoque en équipe de France. Pour le lancement des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine et l'Islande (2-0 et 2-1) les 5 et 9 septembre dernier, Hugo Ekitike a porté pendant 11 minutes le maillot des Bleus.
«Ilan Kebbal, mon chouchou»
De passage à Clairefontaine, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort, du PSG ainsi que du Stade de Reims s'est remémoré ses débuts au club rémois aux côtés d'Ilan Kebbal, milieu offensif né à Marseille... du Paris FC. En interview pour Téléfoot, Hugo Ekitike a dressé un constat très flatteur envers Kebbal.
« Ilan Kebbal, mon chouchou. (rires) C'est un gagneur, il a la rage de vaincre. Ca fait de lui un joueur imprévisible. Et puis cette feinte de frappe, je suis obligé d'en parler. Cette feinte de frappe va trop vite ».
«C'est le premier joueur que j'ai voulu lorsque je suis arrivé ici»
Le joueur de 27 ans a trouvé en Stéphane Gilli un coach qui croit en ses capacités depuis sa prise de fonctions au Paris FC. En ce sens, depuis sa prise de fonction en 2023, l'entraîneur a fait des pieds et des mains afin d'attirer Kebbal au Paris FC. « C'est quelqu'un qui est toujours souriant quand il arrive à l'entraînement. C'est le premier joueur que j'ai voulu lorsque je suis arrivé ici. C'est un joueur atypique. C'est un plaisir d'avoir un joueur comme ça ».