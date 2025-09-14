Paris FC : Ce joueur qui fait craquer l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ilan Kebbal a choisi de représenter les couleurs de l'Algérie au lieu de celles de l'équipe de France. Ce qui pourrait lui valoir des confrontations avec les Bleus à l'avenir et des retrouvailles avec Hugo Ekitike ? Nouvel attaquant de Liverpool et de la sélection tricolore, Ekitike a avoué avoir un lien particulier avec le meneur de jeu du Paris FC issu de Marseille.

Il aura fallu attendre son transfert XXL à Liverpool pour environ 90M€ pour que Didier Deschamps le convoque en équipe de France. Pour le lancement des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine et l'Islande (2-0 et 2-1) les 5 et 9 septembre dernier, Hugo Ekitike a porté pendant 11 minutes le maillot des Bleus.

«Ilan Kebbal, mon chouchou» De passage à Clairefontaine, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort, du PSG ainsi que du Stade de Reims s'est remémoré ses débuts au club rémois aux côtés d'Ilan Kebbal, milieu offensif né à Marseille... du Paris FC. En interview pour Téléfoot, Hugo Ekitike a dressé un constat très flatteur envers Kebbal. « Ilan Kebbal, mon chouchou. (rires) C'est un gagneur, il a la rage de vaincre. Ca fait de lui un joueur imprévisible. Et puis cette feinte de frappe, je suis obligé d'en parler. Cette feinte de frappe va trop vite ».