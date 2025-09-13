Paris FC : Le problème d’argent qui a plombé ce gros coup !

Alexis Brunet

Après plusieurs saisons du côté de Brest, Pierre Lees-Melou a décidé de rejoindre le Paris FC cet été. Toutefois, le club de la capitale aurait pu recruter un autre milieu de terrain en la personne d'Amadou Haïdara. Finalement, l’affaire ne s’est pas faite, notamment à cause du salaire de l’international malien.

Cet été, le Paris FC a exploré plusieurs pistes pour renforcer son milieu de terrain. Au départ, le club de la capitale avait décidé de foncer sur Benjamin André. Ce dernier était d’ailleurs plutôt partant pour quitter Lille, mais ce n’était pas la vision d’Olivier Létang. Le président du LOSC n’a donc pas souhaité laisser partir l’ancien joueur de Rennes, qui a finalement signé un nouveau contrat avec l’équipe nordiste.

Le Paris FC voulait Haïdara Afin d’oublier Benjamin André, le Paris FC voulait signer un gros coup en Allemagne. Le club de la capitale avait coché le nom d’Amadou Haïdara qui évolue au RB Leipzig et qui dispose d’une grande expérience. Finalement, selon le journaliste du Parisien Laurent Pruneta, ce transfert ne s’est pas fait notamment à cause du salaire de l’international malien. « Il y a beaucoup de critères qui sont entrés en ligne de compte : son profil, son salaire, le prix du transfert, le nombre de matchs où il était titulaire à Leipzig. C'est vrai qu'il était proche de signer à un moment. Mais il y a eu une grosse réflexion en interne par rapport aux critères que je viens d'énumérer. Donc, au final, le Paris FC a décidé de ne pas le faire signer. Personnellement, je trouve ça dommage. Il aurait apporté une autre touche au milieu. »