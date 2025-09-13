Nouvel entraîneur au Paris FC, le verdict tombe !

Alexis Brunet

Cet été, le Paris FC a opéré plusieurs changements dans son effectif, mais l’entraîneur n’a lui pas changé. Grand acteur de la montée en Ligue 1 du club de la capitale, Stéphane Gilli n’a pas quitté son poste. D’ailleurs, le coach de 51 ans ne devrait pas partir dès l’apparition d’une première difficulté, car il aurait la confiance de ses dirigeants.

Après de nombreuses années en Ligue 2, le Paris FC a retrouvé cette saison l’élite du football français. Un premier grand pas dans le projet du club de la capitale, aidé notamment par la famille Arnault et le groupe Red Bull. Après deux défaites face à Angers et Marseille, les Parisiens ont commencé à relever la tête en s’imposant lors de la troisième journée contre Metz (3-2).

Stéphane Gili a la confiance de ses dirigeants Si le Paris FC a obtenu sa montée en Ligue 1 la saison dernière, c’est en grande partie grâce à Stéphane Gilli. Malgré le changement d’ambition du club de la capitale, le technicien de 51 ans est resté à Paris et le club de la capitale ne souhaite pas s’en débarrasser dans l’immédiat, comme l’a expliqué Laurent Pruneta, journaliste au Parisien. « Il a la confiance des actionnaires et de la direction. Ils vont lui laisser le temps. N'oublions pas que l'objectif reste mesuré pour cette première saison en Ligue 1. »